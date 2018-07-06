Сыкымы Re: Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева #5





(Пользователи) Сообщений: 156

Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 14:49 Ну куда уш нам теперь деться... Сам Бог велел...

Вот и ТС пригодился, а то раньше так плохо от него было... Наконец-то почуяли рассеяне, где сила сокрыта...