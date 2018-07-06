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≡ 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия Астаны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33075
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ключи от квартир в девятиэтажках, построенных в новом микрорайоне Аэропорт, вручил новоселам сегодня, 6 июля, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. В ближайшие дни новое жилье получат еще 96 семей.
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§ Алиса
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4201
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.07.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну что? Поздравляю и ...жду отзывов))))) Надеюсь положительных)))
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§ 211
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
211


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Сообщений: 2360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и где наши Профессионалы, которые говорили и вторили что там брать нельзя?
Люди рады, у них появится свое жилье, что еще нужно?
Или нашим профессиональным комментаторам нравится, если что то случится и вот тогда они будут вторить - Яжеговорил..
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§ Menden1968
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
Menden1968


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Сообщений: 22
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.07.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яжеговорю....... берите ключи и в придачу просите у акима сапоги желательно охотничии и что нибуть от камаров....
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§ Menden1968
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.07.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- ТОО «РСО Саулет» - построил дома из материалов местного производства - они изготовлены домостроительным комбинатом, запущенным несколько лет назад.

А который на клубе строителей комбинат он разве не подходит......а ну да забыл его с лица земли практически стёрли там зараз "торговый ценр"....
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§ Vital
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5754
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.18 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ятак и не понял. Это халява? Ну просто на фото лица людей такие. Если это халява то где можно записатся? Я тоже ветеран труда , внук солдата вов. Правнук первой войны с немцами. А.. есть грамата с пеонер лагеря за хорошее поведение.
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§ alex_60
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 680
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.18 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ипотека на 15 лет без первоначального взноса.
Так вроде.
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§ Vital
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5754
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.18 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Посмотри первое фото
Какая ипотека может быть на 15 лет?
Посмотри последнее фото. Сколько уже дедушка, если я не ошибаюсь , ветеран войны вроде. Сколько он уже хат получил?
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§ Vital
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5754
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.18 - 06:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну с инвалидами понятно. Святое.
А остальные че там прыгают от радости если это ипотека на 15 лет?
Че с людми ? Происходит.
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§ Vital
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5754
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.18 - 07:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я сужу по себе. К примеру я беру ипотеку на 15 лет. Банк дает добро. Скажите мне зачем я буду стоять как дурак в толпе и ждать когда мне дадут ключик от кв. Судя по статьи я даже незнаю от какой.( получается в глаза даже не видел))))
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§ Vital
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5754
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.18 - 07:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять же. Первое фото. Скажите. Людям не 18 лет . Рожденые вроде при ссср . Все кто в то время РАБОТАЛ все получили хаты.
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§ Vital
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5754
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.18 - 07:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятно
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§ Vital
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5754
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.18 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позорище! Не вижу фото молодых семей с маленькими детьми. Тем кому реально нужна помощь. Тем кто будет строить страну и кормить нас , нас среднее поколение которое уйдет на пенсию в будущем. Где они? Уехали? Пакуют чемоданы?
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§ Обликоморале
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5203
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.07.18 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Все кто в то время РАБОТАЛ все получили хаты.

Ну так это все '' молодые'' кОстанайцы. Из так сказать '' понаехавших''. Ничем не хочу обидеть энтим словом, просто людям этим в деревнях, аулах, селах и жить и делать/работать/ не чего. Даже из моногородов много переехало. Там жилье продали, как раз хватило на 20% ипотеки. А дальше поживем, будем посмотреть.
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§ alex_60
Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 680
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.18 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Посмотри первое фото
Какая ипотека может быть на 15 лет?
Посмотри последнее фото. Сколько уже дедушка, если я не ошибаюсь , ветеран войны вроде


Набери в поиске прграмма нурлы жер, там все расписано.

[Исправлено: alex_60, 07.07.2018 - 08:19]
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