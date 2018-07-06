211 Re: 120 семей получили новые квартиры в Костанае в день 20-летия... #2





(Пользователи) Сообщений: 2360

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 21:09 Ну и где наши Профессионалы, которые говорили и вторили что там брать нельзя?

Люди рады, у них появится свое жилье, что еще нужно?

Или нашим профессиональным комментаторам нравится, если что то случится и вот тогда они будут вторить - Яжеговорил..