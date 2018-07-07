Цитата: Vital:

Чел показал шашлык. Проблема?

Что медиатором Марика заделался?

В чём проблема говоришь? именно Цитата: Vital:

Чел вам всем дал телефон , звони не хочу. Проблема?

Мне не давал правда вроде. Но не важно. Моя личка не для обсуждения тем, для этого тематизированные ветки вроде существуют.

И если нечего сказать по теме, то чего лезть в личку?

Не а так всё нормально конечно. более 40-сообщений и живём дальше