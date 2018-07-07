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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5742
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.18 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чел показал шашлык. Проблема?
Чел показал дачу . Проблема?
Чел вам всем дал телефон , звони не хочу. Проблема?
Люди что с вами?
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1575
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Чел показал шашлык. Проблема?

Что медиатором Марика заделался?
В чём проблема говоришь? именно Цитата:
Vital:
Чел вам всем дал телефон , звони не хочу. Проблема?

Мне не давал правда вроде. Но не важно. Моя личка не для обсуждения тем, для этого тематизированные ветки вроде существуют.
И если нечего сказать по теме, то чего лезть в личку?
Не а так всё нормально конечно. более 40-сообщений и живём дальше 8-)
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