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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 60 из 61«1...58596061»
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Тетенька, ты вроде хранцузам предпочтение было дело отдавала.
А кто за кого, в четвертьфинале,по моему уже раньше многие озвучили.
Кста, мне нравится твой бойкот. За него :kiss: :lol:
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять на пенальти рулят. России подражают 8-)
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гоооол!!!
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво хранцузы штрафной разыграли . Дя.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну Уругвай, давай...дави галлов...чуть не забил...ай-ай..
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В матче Франция — Уругвай халяльно болеть за Французскую Арабскую Республику: согласно опросам, 16% населения страны поддерживает Исламское государство. Кто болеет за Уругвай, тот кафир
Лиля значит тоже кафирка скрытая и все против рос. сборной ее, напускное.
Вот так и просчитывается все. Дедукция. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля, продул Уругвай афрогаллам, печалько.
Блин, дети на трибунах плакали, аш жалко пацанов стало.
А скора бельгийцы бразильцев на мяч натянут.
Запаслась то, мохито?)))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генсек Швейцарского футбольного союза предложил не брать в сборную футболистов с двойным гражданством. Ранее два игрока вызвали скандал, показав жестом албанского "орла" в игре с сербами. Ныне в сборной Швейцарии двойное гражданство у 15 футболистов из 23 :-o
Жесть..И все равно не помогло банкирам.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дык у немцев с турками та же проблема.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

А я думал это уже из онемчуреных.
Может нашим тоже так заиутить, но этож сколько бабла не удастся попилить. :lol:
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А я думал это уже из онемчуреных.

Многие так думают. У них почти у всех двойное гражданство. И на выборах в Турции голосуют. Хотя уже сами давно оторваны от страны. В команде германии по моему только один турок Озил или как его там, с немецким гражданством, без двойного.

[Исправлено: elektron, 06.07.2018 - 18:09]
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3725
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.07.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
скора бельгийцы бразильцев на мяч натянут.

Ну ты это....задумайся,кады я опечалена
Тебя со злости в рабство продам :lol:
Так шо,бери маракасы и ори
Сегодня я бразилец :lol:
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ну это ещё будем посмотреть ;-)
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* Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.07.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специально передвинул рыбалку с субботы на пятницу что б по болеть за бельгию. Фиг с ним уже с этой хорватии ))))
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так да, в свои ворота. Лили поздравляю! :lol:
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Ответить Новый топик
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