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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И хватит мне в личку чушь нести. Нахватало мне ещё и звонков по ночам от "святых" 8-) Цитата:
211:
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, у нас салют..
Вроде 23.00
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний раз предупреждаю, хватит мне чушь всякую в личку писать. Тебя только хомячки могут боятся, гроза нашёлся . Не смеши :lol:
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Наш салют..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, как вы меня боитесь..
Я словно Дракула..
Сам с себя поражаюсь..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ну приезжай в гости

найду что попелить 8-)
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ога, твои полицаи меня застрелят..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну приезжай в гости

Да нет..
Для нас вы Омерика,,
Нам что нужно сделать?
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно будем смотреть футбол сегодня :-P

[Исправлено: elektron, 06.07.2018 - 18:59]
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважуха тебе Марикело . Один против толпы. Молодец.
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.07.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

И это.. Ждем новых шашлыков и дачь. И т.д. по фиг. Я смотрю. Все фотки . Почему? Незнаю. Просто смотрю и меня это ваще не напригает.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.07.18 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да тихо шифером шурша едет крыша не спеша. Удачи! всем
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