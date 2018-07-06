Цитата: Обликоморале:

А я думал это уже из онемчуреных.

Многие так думают. У них почти у всех двойное гражданство. И на выборах в Турции голосуют. Хотя уже сами давно оторваны от страны. В команде германии по моему только один турок Озил или как его там, с немецким гражданством, без двойного.



[Исправлено: elektron, 06.07.2018 - 18:09]