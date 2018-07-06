Vital Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12539





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5740

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:18 Цитата: 211:



И это.. Ждем новых шашлыков и дачь. И т.д. по фиг. Я смотрю. Все фотки . Почему? Незнаю. Просто смотрю и меня это ваще не напригает.