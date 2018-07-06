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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Листанул

Хех..
Не знал что у тебя все так серьезно..
Я вот никогда не листаю ничего, забываю и ладно..
Ты же всю мою подноготную пролистал с 15ти тысяч сообщений на одном только нике..
Кстати у меня их там 5 точно, остальные не знаю, сохранились или нет..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4201
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.07.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Надо будет попробовать.

первый раз взяли - на пробу. Думали как селедка будет по вкусу. А попробовали - неее... свой вкус. И, можно сказать, подсела на них))) - другую рыбу не беру. Той же марки - сельдь - не то.

Цитата:
elektron:
Ну всё раздразнили, придётся рус магаз бежать

а кому легко? ;-)

[Исправлено: Алиса, 06.07.2018 - 20:55]
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5193
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Врать, лгать, выворачиватся, твоя прерогатива.
Такшта не ной и не звезди. :lol:
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Столичная вот так должна выглядеть

Ну всё я в магаз побежал :lol:
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати насчет ПП, соглашусь это удобно..
Но тогда ты должен соблюдать Соглашение и отвечать за все сам..
Тут в просто П отвечает только модератор..
То есть можно писать легко и непринужденно и все что ты думаешь, не боясь никакой Ответственности..
За 9 тысяч модерируемых комментариев, я как то к тому привык..
Надо, сотрут, надо, вбанят по полной..
Но ты говоришь зато все что думаешь..
А то что сделали Одолжением, мне как то не очень..
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
модераторы с ним в одной связке давно. Т

Вам надоело комментировать комментаторов и перекопировать какие то околофутбольные статейки?
Может позвать Валентина, чтобы он вас наказал как то?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3724
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.07.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Картоха аппетитная!!!
На чём жаришь,а то у меня без корочки :-(
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати где якобы мой Земляк?
Хотя он с КЖБИнских, я с Ускоколейщиков..
Правда жЫл там до 1979го года, потом по деревням скитался и осел в Наримановке..
Маляву вот кинул ему, что то пропал..
Боюсь за него..
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, как все таки хорошо что НГ заставила подписывать Соглашение..
Мне даже стало как то вольготно и просто..
Уважаемым сложнее..
Не получается отписываться за анонимов и тут же отвечать самому себе..
Подумать только, у каждого Уважаемого было в день по 7 разных ников!
Раньше была толпа так толпа..
Толпище прям..
Сейчас 5 человек..
И 5 над ними Уважаемых..
Толпа?
Которая говорит за почти миллионную костанайскую область?
Да нет уже..
Это даже не песчинка в поле..
Которая хоть что то делает исходя из своей Толпы многочисленных песчинок..
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* 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 21:52
Комментарий проходит проверку.
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