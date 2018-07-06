211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12504





(Пользователи) Сообщений: 2340

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 21:27 Блин, как все таки хорошо что НГ заставила подписывать Соглашение..

Мне даже стало как то вольготно и просто..

Уважаемым сложнее..

Не получается отписываться за анонимов и тут же отвечать самому себе..

Подумать только, у каждого Уважаемого было в день по 7 разных ников!

Раньше была толпа так толпа..

Толпище прям..

Сейчас 5 человек..

И 5 над ними Уважаемых..

Толпа?

Которая говорит за почти миллионную костанайскую область?

Да нет уже..

Это даже не песчинка в поле..

Которая хоть что то делает исходя из своей Толпы многочисленных песчинок..