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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5193
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну так Маврик звяздун, ему дозвояется,к уровню уважаемых давно приравнивается. :lol:
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
тут не слежу, новость

Но оно не мешает тебе врать и созывать толпу подтвердителей же..
Ты же на низ сослался, на "всех", они не подвели, подтвердили..
И да, никто в глаза прямо..
Все друг за другом прикрываются, Дьяртаньянцы..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну так Маврик звяздун, ему дозвояется,к уровню уважаемых давно приравнивается

Это по первому пункту:
1.1.3. Пользователь – субъект информатизации, использующий объекты информатизации, любое физическое лицо, не лишенное и не ограниченное в дееспособности, принявший условия настоящего Соглашения (по тексту – пользователь, посетитель, участник).

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34440&forumid=10

Только терзают меня смутные сомнения по ограничению и дееспособности :lol:

[Исправлено: elektron, 06.07.2018 - 15:22]
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5193
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Товарищи

В Тамбове может быть есть и то в зоопарке. А так, в 90-х остались вони. Ну может есчо Маркс с Ивановым. Так что любитель глаза в глаза, но по телефону и тут ты мимо. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5193
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да модераторы с ним в одной связке давно. Только это скрывают. Мне так и не ответили, имею ли я права второй ник завести, коль прецендент есть.
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Так что любитель глаза в глаза, но по телефону и тут ты мимо.

А что, по телефону видны глаза?
По моему телефон просто быстрое средство поговорить и если нужно посмотреть в глаза, но не по телефону..
Телепона телепона, шукша видеть кочет...
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мне так и не ответили, имею ли я права второй ник завести, коль прецендент есть.

Вроде ответка было, //оба ника с разных номеров// или типа того. Так что для того и правила, что бы их обходить. ;-)
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5193
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну это если не спалят, что один и тот же человек пишет.
А так ясно давали понять-незЯ.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5193
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сел заправится.


Бульба с сальцом и селедкой тема.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Картоха у тебя правильная, а вот со столичной того, облаж@-ся кажись :-P
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4201
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.07.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
селедкой тема.

мне последнее время из селедочных консерв нравится вот эта (именно эта!!! именно эта торговая марка):



прям вкусняшка!!!

ЗЫ: чет картинка не хочет "показываться" (((

[Исправлено: Алиса, 06.07.2018 - 20:51]
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я в охотку ем иногда картошку по советски, не размешивая и снизу подгоревшее..
Чтоб отскабливать..
Объедение..
Только сковоротки нужны соответствующие..
Старого советского образца..
У меня на гараже или на даче валяется..
На других современных сковородках не получится.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5193
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Надо будет попробовать.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Ну всё раздразнили, придётся рус магаз бежать :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5193
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да, не. Норм селедочка. Столичная же.
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