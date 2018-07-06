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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 60 из 60«1...585960
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5193
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Тетенька, ты вроде хранцузам предпочтение было дело отдавала.
А кто за кого, в четвертьфинале,по моему уже раньше многие озвучили.
Кста, мне нравится твой бойкот. За него :kiss: :lol:
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять на пенальти рулят. России подражают 8-)
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гоооол!!!
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5193
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво хранцузы штрафной разыграли . Дя.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5193
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну Уругвай, давай...дави галлов...чуть не забил...ай-ай..
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5193
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В матче Франция — Уругвай халяльно болеть за Французскую Арабскую Республику: согласно опросам, 16% населения страны поддерживает Исламское государство. Кто болеет за Уругвай, тот кафир
Лиля значит тоже кафирка скрытая и все против рос. сборной ее, напускное.
Вот так и просчитывается все. Дедукция. :lol:
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