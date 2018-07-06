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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1783
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.07.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что то ты мне все в кучу собрал..

Короче,фуфломёт ты знатный! И только попробуй ещё заикнуться про жизнь свою бандитскую. :lol: :lol: :lol:
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.07.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Мне вот что интересно - а какого ху...дожника ты ник свой поменял?

Ясно как божий день! Слишком много пользователей стало указывать на частое переобувание на ходу. Вот и спрыгнул в очередной раз.... Типа, я - не я, и хата - не моя... Это всё 112-й, а 211-й тут ни при чём... А каким "правильным" раньше прикидывался, возле памятника одиночную забастовку объявлял (правда, об этом никто не знал)... Но гнилое нутро - оно потихоньку себя проявляет... В армейке за год таких вычисляли... И ещё год оне, сами знаете, кем были... Только он в армейке не служил и думал, что он один такой умный. Если раньше кто-то сомневался, то фотканье замерзающего соседа-алкаша и последующие оправдания расставили всё на свои места. И дальше - хуже. В-общем, смена ника - исторически оправданная необходимость... Соглашение-то, оно даже полноправных не щадит, под двумя никами не разгуляешься... И, избавившись от "мячика", тут же начал набивать тонны постов типа "про Родину", хотя "кричал", что ПП ему не нужОн... Ну эт так, проза уже... 8-)
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1783
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.07.18 - 17:05
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2322
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 18:37
Комментарий проходит проверку.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2322
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 18:40
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2322
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 18:43
Комментарий проходит проверку.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2322
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 18:47
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 832 из 832«1...830831832
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