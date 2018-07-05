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§ NG.kz
Авралы начинаются с законов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33074
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.18 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рудненском детском саду № 14 в понедельник, 2 июля, мы рассчитывали застать разгар строительных работ. Больше половины срока, который договором госзакупок отведен на капитальный ремонт яслей-сада, позади, а на объекте (глубоко после обеда) трудились неспешно три человека. Спешат и волнуются другие - заказчик, эксперт технадзора, даже заместитель акима города. В принципе, как показывает анализ ситуации, она была вполне предсказуемой и исключением из правил не является. Потому что она - живая иллюстрация к закону о госзакупках в действии.
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§ Инквизитоp
Re: Авралы начинаются с законов
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 05.07.18 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обьясню, а то садик со стороны белый и пушистый. Есть несколько способов провести госзакупку. Первый запрос ценовых предложений. поставщик показывает лицензию и цену. На основе меньшей цены выбирается поставщик. Второй тендер. Заказчик готовит тендерную документацию, намечается пакет документов, которые должен предоставить потенциальный поставщик, требование к специалистам. Так же можно предусмотрен обеспечение договора, которое в случае проблем можно будет не вернуть. Садик подумал, зачем нам возиться с тендером, проведем ценовое и парится не будем, все равно у нас есть конторка под боком, которая сможет вместо экономии отвесит нам в карман. Но выиграл не тот.
Срок еще два месяца, насколько я понял, если победитель не успеет, то его в недобросовестных на 2 года. Плюс штрафы. Так что он думаю в последний месяц поднажмет. Как это делают 90 процентов поставщиков. Не думаю что садик в первый раз подобную закупку проводит и не знает про это.
В данном случае, по чисто субьективному мнению, поставщик отказал в 30 процентах и газетой просто решили его предупредить.
Все ясно будет 1 сентября.
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§ Инквизитоp
Re: Авралы начинаются с законов
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 05.07.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашел закупку (кому интересно - https://www.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/2345256?tab=general )
По существу - предусмотрено обеспечение договора в размере 3 процента, если поставщик не исполнит договор, он ничего не заработает и потеряет кроме косвенных затрат на материалы, зп сотрудников и прочее подобное еще и более 2 млн он отдаст садику. Так же много ошибок непосредственно со стороны заказчика. включая довольно таки серьезные.
А теперь поподробнее:
1. в Конкурсной документации (КД) предусмотрено предоставление технической спецификации (ТС) (п.16.2 КД), а само объявление сформировано так, что предоставление ТС не предусмотрено. Этим фактом воспользовалось большинство поставщиков, включая победитель. По факту садик должен был отклонить почти всех, но они пошли на серьезное нарушение
2. По закупке было сформированно дополнительное предложение(ДС), которое не несет никакой информации, т.е. п.1.1 ДС пустой, однако именно в нем должны быть сведения ради которого и заключается ДС.
3. Квалификационных требований никаких к потенциальным поставщиков садик не выставляет, однако он это мог забить в раздел 3 КД. НА деле он просто запросил только сведения о квалификации поставщика, не выставляя к нему ровным счетом ничего.
4. Непосредственно в договоре (который подписывает поставщик) отсутствует приложение 2 (ТС), хотя в тексте договора имеется множество ссылок на него.
5. Окончательный вариант договора подписан 27 апреля, с учетом того, что поставщику надо закупить необходимое оборудование и материалы для ремонта, началом смело можно считать конец мая, начало июня. То есть прошло грубо говоря треть срока исполнения. Судить поставщика по этому сроку нельзя.
В сухом остатке имеем;
1. Закупку объявленную с кучей противоречий внутри объявления
2. Кучу упущенных возможностей к выставлению требований к потенциальным поставщикам
3. Рассмотрение поставщиков проходило через одно место
4. Договор составленный по технологии, "зачем составлять и что-то придумывать, нажмем на кнопку "загрузить шаблон" и готово."
А так конечно - ясли сад молодцы! поставщик плохой! Не верьте словам "бедных" заказчиков, перепроверяйте каждое слово.

[Исправлено: Инквизитоp, 05.07.2018 - 10:56]

[Исправлено: Инквизитоp, 05.07.2018 - 11:03]
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§ Сыкымы
Re: Авралы начинаются с законов
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.07.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это хорошо, что вы так профессионально разбираетесь в этом вопросе. Но откуда эти тонкости может знать заведующая детским садом? С какого перепуга она должна заниматься госзакупками по капремонту здания, если детсад принадлежит акимату Рудного? Там-то, наверняка, есть специалисты и по строительству, и по госзакупкам. Вот только всю ответственность за госзакуп вы свалили на заведующую, а горакимат в стороне.
Цитата:
Инквизитоp:
А так конечно - ясли сад молодцы! поставщик плохой! Не верьте словам "бедных" заказчиков
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§ Инквизитоp
Re: Авралы начинаются с законов
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 05.07.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Но откуда эти тонкости может знать заведующая детским садом? С какого перепуга она должна заниматься госзакупками по капремонту здания, если детсад принадлежит акимату Рудного

Я не стал лезть в дебри ТС (а там уж поверьте разгуляться есть где), я сказал лишь то что выставили на виду. Мое мнение есть серьезное нарушение в плане допуска потенциальных поставщиков к закупки, а именно допустили поставщиков без ТС. Элементарно прочитать КД, которую подписали 3 (!) члена комиссии, а потом на основании этой же КД допускать поставщиков без ТС.
Допустим заниматься госзакупками она не должна (хотя незнание закона не освобождает от ответственности), но читать документы которые подписывает, она обязана.
Просто если у себя косяков вагон и маленькая тележка, зачем звать газету и выставлять поставщиков на всеобщее обозрение плохими? Поставщик из Алматы, должен перевезти оборудование и людей сюда, договорится со всеми и приступить к работе. Время еще 2 месяца, еще грубо говоря ничего не еще до конца не ясно, а его уже выставляют недобросовестным.
Чисто ради спортивного интереса, зайдите в закупку и посмотрите как составлена ТС, если можно ее действительно так назвать и скажите что конкретно нарушил поставщик, кроме мнения заведующей о том, что он не успеет к сроку?
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§ Сыкымы
Re: Авралы начинаются с законов
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.07.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
Допустим заниматься госзакупками она не должна

Так весь посыл статьи об этом!!! Специалисты этим дожны заниматься! И про то, что из-за этого конкурсы сплошь и рядом выигрывают не пойми кто, лишь бы цена поменьше. Никто и не говорит, что в конкурсной заявке всё нормально. Один состав конкурсной комиссиии чего стоит: методист, завхоз и медработник. Да и газету приглашала не заведующая. Акимат попросту отпрыгнул от решения проблемы капремонта садика, взвалив всю ответственность на заведующую. Как думаете, кого начнут трясти 1-го сентября и даже раньше. Подрядчика? Вряд ли. Заведующую ещё и обяжут судиться с ним. А то мало ей гемора с организацией работы детсада.
Цитата:
В принципе, как показывает анализ ситуации, она была вполне предсказуемой и исключением из правил не является. Потому что она - живая иллюстрация к закону о госзакупках в действии.
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§ Валентин
Re: Авралы начинаются с законов
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7411
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.07.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
Садик подумал, зачем нам возиться с тендером, проведем ценовое


C добрым утром, там открытый конкурс же в заявке, а не ценовые предложения.

Цитата:
Инквизитоp:
В сухом остатке имеем;


Это нормально.
Я вот сильно сомневаюсь, что специалист по госзакупкам в садике объявляет подобные конкурсы хотя бы десяток раз в год :)
Если вообще он там есть, и этим занимается не заведующая.

Интереснее будет посмотреть на итоги работ, плюс вы изящно обошли в разговоре вопрос нанесённого ущерба (см. залило дождями).
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§ Инквизитоp
Re: Авралы начинаются с законов
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 05.07.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Так весь посыл статьи об этом!!! Специалисты этим дожны заниматься! И про то, что из-за этого конкурсы сплошь и рядом выигрывают не пойми кто, лишь бы цена поменьше.

Не соглашусь с Вами. года 2-3 назад действительно разобраться в закупке, особенно со стороны поставщика, без специалиста (желательно знающий обе стороны) было нереально. На данный момент достаточно прочитать вдумчиво раздел "Справка" на сайте. Он не большой, но достаточно информативный. Я не спорю, что у заведующей и так куча дел, но она проводит закупку на 100 млн, прочесть пару документов перед подписанием она могла бы. Все таки сумма не маленькая, должна быть и ответственность соответствующая. Но я повторюсь, достаточно посмотреть на набор документов, которые они закинули под названием "техническая спецификация".
На данный момент при грамотном подходе и изучением документации, госзакупки могут дать хороший результат, и в цене и в качестве. И рассматривать госзакупки в целом, опираясь на то, что все слишком заняты для составлении грамотной документации, и на каждом углу говорить это госзакупки виноваты, нельзя. Пример тому закупки самрука. там все тоже самое, но ответственность за неправильное составление документов на порядок выше, поэтому и ТС составлены корректно, и КД ничему не противоречит. Вроде как составляют то же люди, которые далеки от закупок и занимаются кучей других важных дел.
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§ Медный
Re: Авралы начинаются с законов
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2386
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.07.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
государству не интересно куда оно тратит деньги? это уже обыденность. дать заработать предпринимателям, но не проявить уважение к заказчику - т.е. к себе. Что-то в нашем государстве идёт не так как должно :-(
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§ Инквизитоp
Re: Авралы начинаются с законов
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 05.07.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
C добрым утром, там открытый конкурс же в заявке, а не ценовые предложения.

Во втором комментарии я все подробно описал, хотя разница между конкурсом и ценовкой убита наплевательским отношением к составлению КД. Зато в статье пишим, что госзакуп виноват , а не мы.
Цитата:
Валентин:
плюс вы изящно обошли в разговоре вопрос нанесённого ущерба (см. залило дождями)

Вот это как раз и нарушение при составлении ТС. Именно там все и должно быть описано, на худой конец в договоре. С таким же успехов подрядчику можно выставить счет на размещение детей в другом помещении, на время ремонта, а че, сопутствующий ущерб.
Цитата:
Медный:
дать заработать предпринимателям, но не проявить уважение к заказчику - т.е. к себе. Что-то в нашем государстве идёт не так как должно

На деле государство дало больше возможностей для заказчика и дало доступ обычному человеку на просмотр содержимого подобных конкурсов, чтобы люди поняли насколько все плохо в управлении подобных учреждений. И проблема данной запупки лишь в одном - халатность и наплевательское отношение к проведению конкурса.

Опишу ситуацию, чтобы было понятно абсолютно всем:
Государство дало садику 100 млн. Садик дал объявление в шанс "нужен капитальный ремонт. СРОЧНО! примем без ТС, но ТС вы обязаны будете предоставить". толком в объявлении ничего не описал что требуется.
Пришли поставщики, сказали ТС у нас нет, но вот наши цены. Садик выбирает того , кто дешевле предложил. Договор заключает больше чем через месяц (!!!) (закупка состоялась 20 марта, договор 27 апреля), при учете того что подписание со стороны поставщика было незамедлительным, после подписания садика (на месте антикоррупционциков я бы задумался).
прошло 2 месяца, садик подумал, чет они долго, напишу ка я в газету, вдруг быстрее будет?

[Исправлено: Инквизитоp, 05.07.2018 - 14:52]
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§ Валентин
Re: Авралы начинаются с законов
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7411
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.07.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
Во втором комментарии я все подробно описал, хотя разница между конкурсом и ценовкой убита наплевательским отношением к составлению КД. Зато в статье пишим, что госзакуп виноват , а не мы.


Да, я читал.
Для того, чтобы воспользоваться всеми инструментами, предлагаемыми системой госзакупок, нужно в ней очень, очень хорошо разбираться, иметь опыт закупок, разбирательств, судов.
Много ли таких людей? Сколько они стоят на рынке труда? Будет ли такой человек работать в детском садике?

Вопросы, вопросы... :)

Цитата:
Инквизитоp:
Вот это как раз и нарушение при составлении ТС. Именно там все и должно быть описано, на худой конец в договоре.


В ТС должно быть написано "обеспечить сохранность расписанных стен от дождя во время проведения работ"? :)
Там, кстати, ещё было прикольно написано про использование утеплителя вместо керамзита, тоже ТС виноват?

Цитата:
Инквизитоp:
прошло 2 месяца, садик подумал, чет они долго, напишу ка я в газету, вдруг быстрее будет?


Я это, позицию "всё что не прописано в договоре - не существует" - понять могу, безусловно.

А с моей точки зрения выглядит всё примерно так: был какой-то местный подрядчик, который посмотрел, прикинул объёмы работ, дал примерную сметную стоимость, сказал "сделаем хорошо и всё успеем".

На закупки выходит подрядчик с другого конца нашей большой страны страны, падает на 30% стоимости, а теперь будет много разбирательств с отсылками на документацию, на то что вы не указали ширину окон, точную марку кабеля для проводки, необходимость пароизоляции, и вообще во всём виноваты сами и что вы хотели за эти деньги?!

Ситуация, как бы помягче, широко известная в узких кругах! :)
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§ Инквизитоp
Re: Авралы начинаются с законов
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 05.07.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
В ТС должно быть написано "обеспечить сохранность расписанных стен от дождя во время проведения работ"? :)

Ну обычно пишут что-то типа "обеспечить сохранность имущество заказчика от внешних воздействий на время выполнения работ",
Второй вариант для более грамотных. ведь надо же обладать навыком пророка :) и понять что когда идет кап ремонт крыши, то крыша разбирается "на время проведения ремонта кровли поставщик обязан защитить помещение от внешних воздействий"
Ну а третий вариант вообще для мега крутых закупщиков "Услуга должна быть оказана в соответствии стандарта такого-то, закона такого-то"
Цитата:
Валентин:
Там, кстати, ещё было прикольно написано про использование утеплителя вместо керамзита, тоже ТС виноват?

Для этого там и есть тех.надзор, который должен это контролировать и не допускать этого.

Я не говорю что поставщик белый и пушистый, просто сквозь статью идет мысль, что всему виной система госзакупок, которая дает возможность для плохих поставщиков заработать, но в данном случае имеется огромный косяк со стороны садика, который в статье не упомянут, однако я считаю рассказать про это стоило бы. Вина не в системе госзакупок, а в заказчиках, которые не желают разобраться в системе госзакупок.

Цитата:
Валентин:
не указали ширину окон, точную марку кабеля для проводки, необходимость пароизоляции

Это на самом деле и должно быть в ТС. Если не это, когда зачем действительно нужна ТС. Поставщик заходит на закупку, он должен все посчитать, все рассчитать, и тогда он даст адекватную цену.
И марку кабеля нельзя указывать, можно только параметры кабеля.
Цитата:
Валентин:
очень хорошо разбираться, иметь опыт закупок

В старой версии согласен на все 100, в этой версии все не настолько сложно. просто почитать инструкцию, что позволить создать более грамотную закупку.
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§ Медный
Re: Авралы начинаются с законов
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2386
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.07.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
Государство дало садику 100 млн.

знаете подобные рассуждения, по мне, похожи на то как дать скальпель в руки учителю, или чиновнику доверить экскаватор в управление :-x ;-)


Цитата:
Инквизитоp:
что всему виной система госзакупок

а надо думать это не так))) система не обеспечивает обязательного наличия ТС и т.д.
наверное система кривая раз её можно вертеть как хотеть

[Исправлено: Медный, 05.07.2018 - 20:43]
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§ Инквизитоp
Re: Авралы начинаются с законов
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 06.07.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
а надо думать это не так))) система не обеспечивает обязательного наличия ТС и т.д.

Система гибкая, и есть довольно много закупок в которых ТС не предусмотрена, на такие случаи и есть возможность не ставить ТС в обязательный список документов. Возращаясь к садику, по чисто моему субъективному мнению, на момент вскрытия выяснилось, что поставщик который должен был выиграть по договоренности тоже не читал КД и не прикрепил ТС. И в итоге допустили всех.
Тут два вопроса возникают для разбирательства антикоррупционщикам:
1. Почему допустили поставщиков без ТС
2. Почему договор заключался больше положенного срока
Цитата:
Медный:
наверное система кривая раз её можно вертеть как хотеть

Система кривая только потому, что тем кому доверяют 100 млн не удосуживаются элементарно прочитать инструкцию.
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§ Медный
Re: Авралы начинаются с законов
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2386
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.07.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
Система кривая только потому, что тем кому доверяют 100 млн не удосуживаются элементарно прочитать инструкцию.

система допускает тех кто не читает.. [и далее по тексту] ;-)
отличная система, так победим :oops:
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