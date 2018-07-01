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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Флажки России развешиваем

Не нервируйти Мулю/ ой, Лилю/ и прочихъ русофобов.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 674
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Флажки России развешиваем, некогда тут


Главный в засаде сидит думаю, на оленя. с пистолем.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша выходи, хватит слезы лить по гансам с викингами. :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 674
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"наших немцев" в городе куча.
я их с расстояния в 100 метров вижу.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все же, где герр Виктор пропадает?
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4199
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.07.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И все же, где герр Виктор пропадает?

ДА, что-то вообще давно не видно ...
Администраторы/модераторы, у вас же есть контакты его - неужели сложно по ватсапу связаться? Народ все ж таки переживает? Пожалуйста, свяжитесь - информируйте нас. Мы ждем!!!
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5737
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.07.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

У дракоши нет васапа. У него еще раритетный телефон. Ретро.
Алекс же вроде с ним как то переписывается. Соц сети наверно.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1547
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс писал в ветке по футболу (57-я страница, первый комет),
что Дракоша заходил 1-го числа в Одноклассники. Может в отпуске или комп сломался :-x
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