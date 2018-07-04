Цитата: Трэвэл:

Садики это хорошо, но также хорошо больницы и школы, а также градообразующие предприятия.

А можно спросить?А куда же делись градообразующие КСК, КЖБИ, Химзавод? Таких химзаводов по всему Созу только два(!) было!!!Разве не гордые и независимые сыны степей развалили в угаре обретения Независимости от проклинаемого многими колониалистского СССРа? Один КСК скольким людям работу давал? В смену, насколько мне известно, до 15 тысяч (!) человек работало. А работал комбинат круглосуточно. Где теперь все эти люди? А КЖБИ? А мясокомбинат?Про Химзавод вообще молчу.Для химзавода даже специальное ПТУ сделали - СПТУ-6. И помимо городских жителей на эти предприятия работали и деревенские жители. КСК перерабатывал шерсть сулукольских овец. Где сейчас эти овцы? А где племсовхоз "Сулукольский"?

Короче, похерили всё, что только можно... Печалько...А ведь градообразующих предприятий было ой как много...