Алиса Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12606





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4198

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:50 Цитата: Обликоморале:

И все же, где герр Виктор пропадает?

ДА, что-то вообще давно не видно ...

Администраторы/модераторы, у вас же есть контакты его - неужели сложно по ватсапу связаться? Народ все ж таки переживает? Пожалуйста, свяжитесь - информируйте нас. Мы ждем!!!