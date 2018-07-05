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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2318
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Поменьше фекалий увидим...

Это Родина моя..
У тебя вот есть Она?
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1782
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.07.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
У тебя вот есть Она?

Есть. Кустанай!
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2318
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
:
У тебя вот есть Она?

Есть. Кустанай!

Если б был этот город твоей Родиной, не обзывал бы ты его Фекалиями и все что там рядом..
Да и не бросил бы его..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По заявлению министра экономики и финансов Венесуэла Симона Серпа, Китайский банк развития предоставил венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA кредит в 5 млрд долларов для реанимации добычи нефти в бассейне Ориноко
О как. Подшвырнули американцев, ведь они хотели практически бесплатно прибрать Венесуэлу к рукам.
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1782
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.07.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Если б был этот город твоей Родиной, не обзывал бы ты его Фекалиями и все что там рядом..
Да и не бросил бы его..

А вот перед тобой отчитываться я не собираюсь! Особенно почему я переехал, хотя озвучивал это уже неоднократно. А фекалиями я назвал твои фотки. Начиная со жратвы и заканчивая твоей дачкой...
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2318
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
фекалиями я назвал твои фотки. На

Фото как раз про мою Родину.
Которая тут, мои степи, мои луга и леса..
И да, и дачка на этой земле как и жрачка с земли моей..
И да, я горжусь своей Родиной!
Скажи брат, когда там на чужбине тебя спросят, где твоя Родина, что ответишь ты?
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1782
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.07.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Скажи брат,

Сразу вспомнил Данилу Багрова в трамвае.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2318
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и согым из степного Тулпара..
Солим вялим, заготавливаем..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2318
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
вспомнил Данилу Багрова в трамвае.

Только по моему там ответа не было..
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1782
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.07.18 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Только по моему там ответа не было..

Ответ модерация не пропустит. Про "Не брат ты мне..."
Мне вот что интересно - а какого ху...дожника ты ник свой поменял?! Ссыкотно стало?
Я вот иной раз удивляюсь с тебя - вроде бы взрослый, вполне адекватный человек, повидавший, опять же по твоим словам, жизнь, испытавший много раз удары и подарки судьбы. Но иной раз такую хню несёшь. Да и за языком не следишь, а ещё преподносишь себя человеком, вращавшимся в определённых кругах, где за базар спрашивают строго. Из всего этого я делаю вывод - ты или из "околоплавающих", или верхушек нахватался и пытаешься здесь понты корявые колотить, типа ты с Людьми общался. Поверь мне - поднести чаю, это не значит войти в Круг. Твой уровень - обычный гопник, коих в середине 90-х великое множество было в Кустанае. Особенно понаехавших из южных районов. Насмотрелся я на таких...Если есть желание пообщаться - пиши в личку.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2318
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 02:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
ты ник свой поменял?! С

Что то ты мне все в кучу собрал..
Я на добровольной основе отдал статус ПП и взял обычный статус просто П..
И что там за чай так и не понял..
И да, с людьми я никак не мог"общаться", ибо они меня подобрали на улице, выкормили и вырастили..
Просто так..
И обучили кое каким жизненным ситуациям.
Конечно там этому не учат, ну что гены мои смогли впитать, впитали.
А это выживание в этом не простом мире, когда ты малой и один..
А личка то чего, телефон дам , как и всем твоим подуважаемцам..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2318
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня земляк бывший с деревни, долларовый миллионер умер..
В такой то праздник..
А ведь младше меня на 4 года..
Сердце..
Вот живешь живешь и умираешь..
И пустота..
Даже неохота на площадь идти и кричать речевки Казакстан Астана..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Вот прально, не ходи. Оно тебе надо? :lol:
Лучше фанфурик возьми и накати за упокой души раба божьего мыллионера.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Я на добровольной основе отдал статус ПП и взял обычный статус просто П..

Вот заливает. :lol: весь форум видел, что его с позором двух красных страниц /правда мордором потом упрятанными/ выпнули из ПП. :lol: :lol:
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1782
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.07.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И что там за чай так и не понял..

Так ты же тут себя пяткой в грудь свою впалую бил, что заезжим ворам чай подносил! Или у тебя память девичья?!
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