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§ NG.kz
Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33073
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея о переименовании столицы Казахстана в честь президента на этот раз была озвучена первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Ранее казахстанские депутаты предлагали отразить имя первого президента Казахстана в названии столицы.
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§ Universer
Re: Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
Universer


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Сообщений: 18
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 06.07.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Москву переименуйте в честь Назарбаева, во славу прекрасных отношений между президентами :-o
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§ 211
Re: Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
211


(Пользователи)
Сообщений: 2318
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если уш россияне нам начали это говорить, Герои Государственной Думы, так тому и быть..
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§ Vital
Re: Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5736
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.07.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как мило))) Надо сделать встречное предложение. Москву переименовать в Путин. Во славу прекрасных отношений между странами.
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§ Обликоморале
Re: Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.07.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обышная пиар-акция, поди есчо с подачи В.В. Путина. Бальзам на сердце Елбасы. Чего вы все так то возбудились?)
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§ Сыкымы
Re: Астану вновь предложили назвать именем Назарбаева
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.07.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну куда уш нам теперь деться... Сам Бог велел...
Вот и ТС пригодился, а то раньше так плохо от него было... Наконец-то почуяли рассеяне, где сила сокрыта...
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