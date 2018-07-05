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Горожанин_kst:
Дорогое это удовольствие, т.н. "дешёвая" энергия. Её ведь надо преобразовать, сохранить, не говоря уж о передаче. Оборудование не из дешёвых, и ресурс его невелик. Другое дело энергия воды, атома. Про солнышко и ветер -это индивидуальная история для автономных хозяйств, далеко не промышленная история в наших условия, чего бы там не пели казахстанские соловьи.
Потери при передаче будут конечно. Вместе с тем Индия выпустило приказ, датируемый 14 июня 2018-го, о пересмотре целей программы Renewable Purchase Obligation (RPO) на государственном уровне, в рамках проекта, к маю 2022-го на возобновляемые источники должен приходиться 21% всего потребляемого в стране электричества. Там конечно народу намного больше чем у нас, соответственно и промышленность и.т.д. Китай, Германия и другие страны в этих направлениях работают.
eenergy.media/2018/07/04/indiya-planiruet-poluchat-21-energii-ot-vozobnovlyaemyh-istochnikov-k-2022-mu/