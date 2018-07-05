/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33070
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20-летие Астаны, как любой юбилей, отмечается перечислением достижений. С авторами звучащих в эти дни панегириков можно согласиться. Но, увидев небоскребы, выросшие в степи, начинаешь испытывать смешанные чувства.
Читать новость

§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1779
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.07.18 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Посмотрите сегодня, невозможное стало возможным, а людям, которые говорят про нефтяную трубу, хотелось бы пожелать поменять мировоззрение и отношение к жизни.

Есть очень древний лозунг:"Начни с себя!"
Для начала сними розовые очки.
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1779
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.07.18 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
У нас подходящие природные условия для использования ветровой и солнечной энергетики.

И где электростанции, производящие энергию?! Где заставленный солнечными батареями Тургай?! Где казахстанские степи, где вместо ковыля(очень уж я люблю ковыль, колышущийся ветром!) стоят ветрогенераторы?! Всё это хорошие слова и рисование на камеру. Вам бы обыкновенным электричеством страну обеспечить...
Профайл

§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
211


(Пользователи)
Сообщений: 2313
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 02:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Мне как потребителю разница не большая. Ког

Ну какая разница, Ирак, Ливия или Сирия..
Вы потому ничего и не чувствуете и нет для вас никакой разницы, потому что разница образовалась в других странах, благодаря которой ты так говоришь, пользуясь их отобранными вами богатствами..
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1222
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.07.18 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Дорогое это удовольствие, т.н. "дешёвая" энергия. Её ведь надо преобразовать, сохранить, не говоря уж о передаче. Оборудование не из дешёвых, и ресурс его невелик. Другое дело энергия воды, атома. Про солнышко и ветер -это индивидуальная история для автономных хозяйств, далеко не промышленная история в наших условия, чего бы там не пели казахстанские соловьи.
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.07.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Всё это хорошие слова и рисование на камеру. Вам бы обыкновенным электричеством страну обеспечить...


Конечно обеспечиваем, как раз вам и экспортируем излишки, тем более в разы увеличили экспорт. Выработка электроэнергии за 2017 г. по Казахстану составила 102 383,6 млн кВтч. Производство электроэнергии в сравнении с 2016 г. увеличилось на 8 307,1 млн кВтч или на 8,8 %.

За 2017 год основным направлением экспорта-импорта электроэнергии РК стала РФ (экспорт электроэнергии в Россию составил 5 788,1 млн кВтч (в 2016 г. – 2773,1 млн кВтч), рост по сравнению с 2016 годом на 3 015,0 млн кВтч. Импорт электроэнергии из России – 1 259,9 млн кВтч (увеличение по сравнению с 2016 г. на 127,0 млн кВтч). В основном Экибастузской ГРЭС-1 экспортировано в РФ 4,7 млрд. кВтч.

В целом за 2017 год (экспорт в РФ — 5,8 млрд. кВтч, импорт из РФ – 1,2 млрд. кВтч), в Кыргызстан экспорт составил 7,7 млн кВтч, импорт – 8,9 млн кВтч.
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.07.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Дорогое это удовольствие, т.н. "дешёвая" энергия. Её ведь надо преобразовать, сохранить, не говоря уж о передаче. Оборудование не из дешёвых, и ресурс его невелик. Другое дело энергия воды, атома. Про солнышко и ветер -это индивидуальная история для автономных хозяйств, далеко не промышленная история в наших условия, чего бы там не пели казахстанские соловьи.


Потери при передаче будут конечно. Вместе с тем Индия выпустило приказ, датируемый 14 июня 2018-го, о пересмотре целей программы Renewable Purchase Obligation (RPO) на государственном уровне, в рамках проекта, к маю 2022-го на возобновляемые источники должен приходиться 21% всего потребляемого в стране электричества. Там конечно народу намного больше чем у нас, соответственно и промышленность и.т.д. Китай, Германия и другие страны в этих направлениях работают.

eenergy.media/2018/07/04/indiya-planiruet-poluchat-21-energii-ot-vozobnovlyaemyh-istochnikov-k-2022-mu/
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 106
Пользователей: 0
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх