Kairat stayer Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 109

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:13 Цитата: Ваш земляк:

Всё это хорошие слова и рисование на камеру. Вам бы обыкновенным электричеством страну обеспечить...



Конечно обеспечиваем, как раз вам и экспортируем излишки, тем более в разы увеличили экспорт. Выработка электроэнергии за 2017 г. по Казахстану составила 102 383,6 млн кВтч. Производство электроэнергии в сравнении с 2016 г. увеличилось на 8 307,1 млн кВтч или на 8,8 %.



За 2017 год основным направлением экспорта-импорта электроэнергии РК стала РФ (экспорт электроэнергии в Россию составил 5 788,1 млн кВтч (в 2016 г. – 2773,1 млн кВтч), рост по сравнению с 2016 годом на 3 015,0 млн кВтч. Импорт электроэнергии из России – 1 259,9 млн кВтч (увеличение по сравнению с 2016 г. на 127,0 млн кВтч). В основном Экибастузской ГРЭС-1 экспортировано в РФ 4,7 млрд. кВтч.



В целом за 2017 год (экспорт в РФ — 5,8 млрд. кВтч, импорт из РФ – 1,2 млрд. кВтч), в Кыргызстан экспорт составил 7,7 млн кВтч, импорт – 8,9 млн кВтч.