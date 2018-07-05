Цитата: Инквизитоp:

Во втором комментарии я все подробно описал, хотя разница между конкурсом и ценовкой убита наплевательским отношением к составлению КД. Зато в статье пишим, что госзакуп виноват , а не мы.



Да, я читал.

Для того, чтобы воспользоваться всеми инструментами, предлагаемыми системой госзакупок, нужно в ней очень, очень хорошо разбираться, иметь опыт закупок, разбирательств, судов.

Много ли таких людей? Сколько они стоят на рынке труда? Будет ли такой человек работать в детском садике?



Вопросы, вопросы... :)



Цитата: Инквизитоp:

Вот это как раз и нарушение при составлении ТС. Именно там все и должно быть описано, на худой конец в договоре.



В ТС должно быть написано "обеспечить сохранность расписанных стен от дождя во время проведения работ"? :)

Там, кстати, ещё было прикольно написано про использование утеплителя вместо керамзита, тоже ТС виноват?



Цитата: Инквизитоp:

прошло 2 месяца, садик подумал, чет они долго, напишу ка я в газету, вдруг быстрее будет?



Я это, позицию "всё что не прописано в договоре - не существует" - понять могу, безусловно.



А с моей точки зрения выглядит всё примерно так: был какой-то местный подрядчик, который посмотрел, прикинул объёмы работ, дал примерную сметную стоимость, сказал "сделаем хорошо и всё успеем".



На закупки выходит подрядчик с другого конца нашей большой страны страны, падает на 30% стоимости, а теперь будет много разбирательств с отсылками на документацию, на то что вы не указали ширину окон, точную марку кабеля для проводки, необходимость пароизоляции, и вообще во всём виноваты сами и что вы хотели за эти деньги?!



Ситуация, как бы помягче, широко известная в узких кругах! :)