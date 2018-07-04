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§ NG.kz
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33070
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера по новостям услышал информацию,что в Костанае будет построен ещё один Ледовый дворец стоимостью 4,6 млрд,ещё раз МИЛЛИАРДА тенге! Строить будет чешская фирма. У меня только один вопрос. ЗАЧЕМ???
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§ Ваш земляк
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1779
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.07.18 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Садики это хорошо, но также хорошо больницы и школы, а также градообразующие предприятия.

А можно спросить?А куда же делись градообразующие КСК, КЖБИ, Химзавод? Таких химзаводов по всему Созу только два(!) было!!!Разве не гордые и независимые сыны степей развалили в угаре обретения Независимости от проклинаемого многими колониалистского СССРа? Один КСК скольким людям работу давал? В смену, насколько мне известно, до 15 тысяч (!) человек работало. А работал комбинат круглосуточно. Где теперь все эти люди? А КЖБИ? А мясокомбинат?Про Химзавод вообще молчу.Для химзавода даже специальное ПТУ сделали - СПТУ-6. И помимо городских жителей на эти предприятия работали и деревенские жители. КСК перерабатывал шерсть сулукольских овец. Где сейчас эти овцы? А где племсовхоз "Сулукольский"?
Короче, похерили всё, что только можно... Печалько...А ведь градообразующих предприятий было ой как много...
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§ Menden1968
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Menden1968


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Сообщений: 20
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.07.18 - 02:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ледовый дворец это прекрасно спору нет.Хочу обратить ваше внимание на городскую больницу на эти убогие мизерные палаты,городской морг так это срамота и стыд.Да и аэрапорт не помешало уже давно обновить.Это социально важные объекты города а дворец может ещё подождать.....Может ледовым дворцом займутся бизнесмены? а не государство...
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§ 211
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
211


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Сообщений: 2313
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 02:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
жно спросить?А куда же делись градообразующие КСК, КЖБИ, Химзавод?

А можно спросить, ты где был сам лично в то время?
Ничего не видел?
Неужели?
Ты же со мной в технаре в соседней группе сидел и?
Вот и скажи сам, почему ты все там все просидел, а не защитил..
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