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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33070
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20-летие Астаны, как любой юбилей, отмечается перечислением достижений. С авторами звучащих в эти дни панегириков можно согласиться. Но, увидев небоскребы, выросшие в степи, начинаешь испытывать смешанные чувства.
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1779
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.07.18 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Посмотрите сегодня, невозможное стало возможным, а людям, которые говорят про нефтяную трубу, хотелось бы пожелать поменять мировоззрение и отношение к жизни.

Есть очень древний лозунг:"Начни с себя!"
Для начала сними розовые очки.
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1779
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.07.18 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
У нас подходящие природные условия для использования ветровой и солнечной энергетики.

И где электростанции, производящие энергию?! Где заставленный солнечными батареями Тургай?! Где казахстанские степи, где вместо ковыля(очень уж я люблю ковыль, колышущийся ветром!) стоят ветрогенераторы?! Всё это хорошие слова и рисование на камеру. Вам бы обыкновенным электричеством страну обеспечить...
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§ 211
Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
211


(Пользователи)
Сообщений: 2313
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 02:30
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