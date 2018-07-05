Ваш земляк Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1779

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:56 Цитата: Kairat stayer:

У нас подходящие природные условия для использования ветровой и солнечной энергетики.

И где электростанции, производящие энергию?! Где заставленный солнечными батареями Тургай?! Где казахстанские степи, где вместо ковыля(очень уж я люблю ковыль, колышущийся ветром!) стоят ветрогенераторы?! Всё это хорошие слова и рисование на камеру. Вам бы обыкновенным электричеством страну обеспечить...