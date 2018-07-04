Цитата: 211:

Что за фонд и откуда берет это бабло?

Уж не американцы ли помогают?

И что такое, воспитывать Благодетелей?

Для того не нужно их воспитывать, нужно прежде всего навести порядок в экономическом плане в стране..

А кинуть копейку другую несчастному любой может..

Причём, заметь - эту копейку кинул не ты! Я вот напрямую никому конкретно не помогаю, разве что для Церкви делал кое-что. Но и не стою и не кричу на каждом углу:"А куда смотрит Акимат?!"

А Фонд, по-моему, делает очень хорошее дело - помогает детям, особенно больным. По-любому богоугодное дело.. Это же не Фонд Сороса, который засирает мозги молодёжи.Хотя и тебя эта тема коснулась...