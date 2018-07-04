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≡ Медоборудование, интерактивные доски, компьютеры и книги на 21 млн тенге подарил Костанайской области благотворительный фонд		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Медоборудование, интерактивные доски, компьютеры и книги на 21 млн тенге подарил Костанайской области благотворительный фонд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33070
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил руководитель медицинских проектов фонда “Аяла” Берик ДАРЖАНОВ, все средства, которые поступают от спонсоров, используются только на проекты. За 11 лет фонд оказал помощь 218 учреждениям в 58 городах Казахстана на сумму 3 млрд тенге.
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§ 211
Re: Медоборудование, интерактивные доски, компьютеры и книги на...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2313
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.07.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за фонд и откуда берет это бабло?
Уж не американцы ли помогают?
И что такое, воспитывать Благодетелей?
Для того не нужно их воспитывать, нужно прежде всего навести порядок в экономическом плане в стране..
А кинуть копейку другую несчастному любой может..
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§ Артем Марусич
Re: Медоборудование, интерактивные доски, компьютеры и книги на...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 28
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 04.07.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сайте фонда можно посмотреть кто помогает
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§ 211
Re: Медоборудование, интерактивные доски, компьютеры и книги на...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2313
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:

Очень закрытая информация.
Но вот например нашел Шеврон.
То есть американская глобальная кампания..
Потом кто то удивляется мол почему мы переходим на какие то языки или любим американцев за Благодетельство..
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§ pro100tak
Медоборудование, интерактивные доски, компьютеры и книги на 21 млн тенге подарил Костанайской области благотворительный фонд
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 06.07.18 - 00:34
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§ Ваш земляк
Re: Медоборудование, интерактивные доски, компьютеры и книги на...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1779
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.07.18 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что за фонд и откуда берет это бабло?
Уж не американцы ли помогают?
И что такое, воспитывать Благодетелей?
Для того не нужно их воспитывать, нужно прежде всего навести порядок в экономическом плане в стране..
А кинуть копейку другую несчастному любой может..

Причём, заметь - эту копейку кинул не ты! Я вот напрямую никому конкретно не помогаю, разве что для Церкви делал кое-что. Но и не стою и не кричу на каждом углу:"А куда смотрит Акимат?!"
А Фонд, по-моему, делает очень хорошее дело - помогает детям, особенно больным. По-любому богоугодное дело.. Это же не Фонд Сороса, который засирает мозги молодёжи.Хотя и тебя эта тема коснулась...
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§ 211
Медоборудование, интерактивные доски, компьютеры и книги на 21 млн тенге подарил Костанайской области благотворительный фонд
211


(Пользователи)
Сообщений: 2313
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.07.18 - 02:21
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