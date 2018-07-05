Ваш земляк Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12460





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1779

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:18 Цитата: 211:

Только по моему там ответа не было..

Ответ модерация не пропустит. Про "Не брат ты мне..."

Мне вот что интересно - а какого ху...дожника ты ник свой поменял?! Ссыкотно стало?

Я вот иной раз удивляюсь с тебя - вроде бы взрослый, вполне адекватный человек, повидавший, опять же по твоим словам, жизнь, испытавший много раз удары и подарки судьбы. Но иной раз такую хню несёшь. Да и за языком не следишь, а ещё преподносишь себя человеком, вращавшимся в определённых кругах, где за базар спрашивают строго. Из всего этого я делаю вывод - ты или из "околоплавающих", или верхушек нахватался и пытаешься здесь понты корявые колотить, типа ты с Людьми общался. Поверь мне - поднести чаю, это не значит войти в Круг. Твой уровень - обычный гопник, коих в середине 90-х великое множество было в Кустанае. Особенно понаехавших из южных районов. Насмотрелся я на таких...Если есть желание пообщаться - пиши в личку.