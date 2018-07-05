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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33070
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20-летие Астаны, как любой юбилей, отмечается перечислением достижений. С авторами звучащих в эти дни панегириков можно согласиться. Но, увидев небоскребы, выросшие в степи, начинаешь испытывать смешанные чувства.
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§ elektron
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Германия опять же планирует к 2022 году полностью вывести из эксплуатации все атомные электростанции, а к 2050 получать 80% всей потребляемой энергии от возобновляемых источников

Так они это уже лет тоже так 10-ть не меньше планируют. Но пока как то не досуг. 2-3 закрыли. Да и потом уже дискуссия была с кем то, альтернативными источниками не возможно регулировать пики потребления (которые в утренние и вечерние часы в разы возрастают) Так что без конфессиональных источников эл. энергии не обойтись. Спроси любого энергетика. ;-) Цитата:
Kairat stayer:
от выхлопных газов экология меняется, даже глобальное потепление связывают с горючими источниками энергии и.т.д.

Ну в такой густа населённой Европе это может и ощутимо, хотя влияние... :-x А в Казахстане то с 16-18-тью миллионами с такой территорией...
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§ elektron
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как пук в пещере :lol:
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так они это уже лет тоже так 10-ть не меньше планируют. Но пока как то не досуг. 2-3 закрыли. Да и потом уже дискуссия была с кем то, альтернативными источниками не возможно регулировать пики потребления (которые в утренние и вечерние часы в разы возрастают) Так что без конфессиональных источников эл. энергии не обойтись. Спроси любого энергетика.


Цитата:
elektron:
как пук в пещере


Коста-Рика использует 99%, выше же указал. Правильно в Европе народу много, зачем экологию портить, не важно где, в горах или пещере, прицепятся как Виталькин клещ, не оторвешь.
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§ elektron
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Коста-Рика использует 99%, выше же указал

Там нет индустрии, используют в том числе конвенциональные источники энергии, как гидростанцию например.
Особенности страны так сказать.
А в принципе твой первый комет, о том же что и "маркс" писал вроде, только в другой форме ;-)

[Исправлено: elektron, 05.07.2018 - 17:43]
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Особенности страны так сказать.


У нас подходящие природные условия для использования ветровой и солнечной энергетики.
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§ elektron
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
У нас подходящие природные условия для использования ветровой и солнечной энергетики

С этим не льзя не согласиться. Как то тоже уже это упоминал. Вопрос рентабельности.
Кстати как и сельское хозяйство. Все условия, чтобы заткнуть ту же Турцию, Белоруссию и пр.
Ресурс или вернее потенциал есть. Но нет развития.
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так они это уже лет тоже так 10-ть не меньше планируют. Но пока как то не досуг. 2-3 закрыли.


АЭС порядка 25 было, в настоящее время если не ошибаюсь функционируют 7, там в качестве топлива использует уран-235, который импортируется в страну, своего нет, дополнительные затраты.
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кстати как и сельское хозяйство. Все условия, чтобы заткнуть ту же Турцию, Белоруссию и пр.
Ресурс или вернее потенциал есть. Но нет развития.


Тоже недавно указывал, обязательно следует, в целом развивать АПК, также восстанавливать поголовье КРС, овец и.т.д. тем более различную готовую продукцию после переработки, можно экспортировать, рынок сбыта есть.
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§ elektron
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
АЭС порядка 25 было, в настоящее время если не ошибаюсь функционируют 7,

Да возможно, точно не считал. Но считаю это как и тоже раньше писал (в других темах) просто дебилизмом. Потому как, не возможно просто так взять и отключить АЭС. Персонал остаётся, пусть и в сокращённом варианте, пока реактор не отработает свой ресурс. Это просто изведение средств, которые можно было бы потратить с пользой.
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§ elektron
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А соответственно и все обоснования (для обеспечения безопасности) лживы и фальшивы. Обман.
ПС: Кстати как и про экологичность эл. мобилей

[Исправлено: elektron, 05.07.2018 - 18:28]
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Пока продаётся НЕФТЬ ни один нефтяной концерн не допустит подобного.


Будем надеяться на лучшее, действительно пока нефть имеет спрос, главное чтобы цена до 20-30 долларов за баррель не опустилась, как было уже ранее. Во многих СМИ на днях был опубликован прогноз Bank of America Corp. который прогнозирует повторение событий 1997-1998 годов, когда мир погрузился в тяжелый экономический кризис. Курсы валют к тенге зависят от цены на нефть, ну пока нормальная ситуация, цена на нефть в 2018 году в Казахстане закладывалась 45 долларов за баррель, в настоящее время цена варьируется около 80 долларов за баррель. Посмотрим что дальше будет происходить.
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§ elektron
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
главное чтобы цена до 20-30 долларов за баррель не опустилась,

Ну бы был только рад, сного взял бы пару сертификатов ;-)
А так в общем: Цитата:
Kairat stayer:
цена на нефть в 2018 году в Казахстане закладывалась 45 долларов за баррель

Надеюсь сохранится в пределах 70-80.
Главное чтобы эти средства пошли на пользу стране, а не в карман "дяде" 8-)
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну бы был только рад, сного взял бы пару сертификатов
А так в общем: Цитата:

Цитата:
elektron:
Надеюсь сохранится в пределах 70-80.


Для вас европейцев чем дешевле будут углеводороды, тем лучше наверное, нам экспортёрам наоборот.
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§ elektron
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.07.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Для вас европейцев чем дешевле будут углеводороды, тем лучше наверное, нам экспортёрам наоборот

Не знаю, сложно сказать... Мне как потребителю разница не большая. Когда нефть по 120-130-ть была, тоже заправлялись, цена была вроде 1,50-1,80 евриков за литр. Сегодня нефть 70-80, цена 1,20-1,40 евриков за литр.
Как в анекдоте: Самые богатые люди, это автомобилисты, курящие и пьющие... Сколько не повышай цены, будут ездить, курить и выпивать :lol:

[Исправлено: elektron, 05.07.2018 - 19:09]
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1779
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.07.18 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
а глава страны должен исправить этот перекос , ведь он клялся что заступится за каждого гражданина страны

Был такой советский мультик, про Новый Год, так там ворона говорила такие слова:"Наивная я!"
Что-то это мне напоминает...
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