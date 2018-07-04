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§ NG.kz
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33070
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера по новостям услышал информацию,что в Костанае будет построен ещё один Ледовый дворец стоимостью 4,6 млрд,ещё раз МИЛЛИАРДА тенге! Строить будет чешская фирма. У меня только один вопрос. ЗАЧЕМ???
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§ Khalisi
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Khalisi


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Сообщений: 2
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 05.07.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой позицией давайте теперь ни во что деньги не вкладывать - только в 10 садиков.
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§ unrepeatable
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
unrepeatable


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Сообщений: 5
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 05.07.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это клуб или очередная кальянная?? Это ледовый дворец!!! народ,вы чего ?
Пропаганда ЗОЖ ВСЕГДА была и будет актуальной!
Вспомните , когда зимой нет свободных коньков ?( именно во дворце спорта- в помещении,а теперь у нас будет возможность не обламывать так скажем себе отдых!
Я считаю это замечательная идея
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§ Vradon
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Vradon


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Сообщений: 48
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 05.07.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что плохого в ледовом дворце? Сначала ноете, что у нас заняться нечем. Так вот - сводите детей. Сами же потом будете туда ходить.
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§ Ваш земляк
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1779
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.07.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И да, не тебе меня учить как распоряжаться собственными деньгами..

Тебя это тоже касается - считать деньги в чужих кошельках и учить, на что и как их тратить.
ПыСы. И думаю я, в отличие от тебя, всегда. Когда говорю и тем более пишу. Чего за тобой не наблюдается.
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§ 211
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
211


(Пользователи)
Сообщений: 2309
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Тебя это тоже касается - считать деньги в чужих кошельках и

Заметь, про деньги в чужих карманах данная статья..
А так как мы тут профессиональные комментаторы в группе Обсуждения, обязаны обсуждать данный вопрос, не выходя за рамки приличия и не передергивая из за каких то личностных характеристик..
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§ Обликоморале
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5175
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще, в Китае, проводятся показательные расстрелы коррупционеров на стадионах. Может и наши не зря построят.... :lol:
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§ 211
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
211


(Пользователи)
Сообщений: 2309
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
давайте теперь ни во что деньги не вкладывать - только в 10 садиков.

И дороги делать не будем и ничего для спорта, только город садиков..
Только зачем они в таком количестве..
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§ Медный
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2385
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.07.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Может и наши не зря построят

а я то думаю чего наши боятся Китая с их "коммунизмом" :lol: :lol: :lol:
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§ Ваш земляк
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1779
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.07.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А так как мы тут профессиональные комментаторы в группе Обсуждения, обязаны обсуждать данный вопрос, не выходя за рамки приличия и не передергивая из за каких то личностных характеристик..

Насчёт тебя - ты главный набрасыватель гуано на вентилятор! Но никак не ПрофессиАнальный Комментатор. И уж помолчал бы про беспристрастность, наша главная "Баба-Яга против!", только лишь бы накидать несколько строк. Неважно, разбираешься ты в этом или нет. Главное - вставить свои пять копеек. Давай ещё, начни как твоя подруга Севирия умничать про эти самые "пять копеек"!
ПыСы. А вот что лично ТЫ хотел прокомментировать, когда написал свой первый коммент в этой ветке?
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§ 211
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
211


(Пользователи)
Сообщений: 2309
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Неважно, разбираешься ты

Уш в чем в чем, а когда нажалователи считают деньги в чужих карманах, я разбираюсь..
Все таки профессиональный комментатор и стаж как у тебя, 12 лет тут..
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§ Трэвэл
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Садики это хорошо, но также хорошо больницы и школы, а также градообразующие предприятия. Всё это хорошо и всё это закладывается в основной бюджет города и области, а когда иностранные инвесторы вкладывают в наш спорт, замечу, не в торговлю, не в полезные ископаемые, это надо ценить и стремится находить положительное в этих начинаниях. Ничего плохого нет в постройках садиков. А что, автор, вам мешает вкладывать средства, а не считать чужие деньги?
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§ pro100tak
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 05.07.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму я только про деньги в чужих карманах. Вроде как речь идет о бюджетных? - Чехи будут строить в рамках ГЧП, а это не инвестиции, это все равно бюджет, pro100 немного растянутый по времени. А за распределение бюджетных средств голосуют всегдасогласные депутаты (именно слитно), т.е. наши представители. Тогда вроде как наш карман, общий, а не чужой. Или же подразумеваются откаты и распилы? - тогда вроде как чужой, но только ощущение такое, что мы в тот карман скинулись (у нас pro100 не спросили). Что касается конькобежного спорта. Голландцы и норвежцы круги мотают на льду фьордов и каналов, и им разницы нет, где бегать. Сплошь чемпионы. А насчет садиков... Сейчас, не совсем понятно почему, но в роддомах мест нет, в коридорах лежат. Выписывают по 30 - 40 мам с малышами в день. Вроде как рождаемость повышается, и эти малыши пойдут в ту же нескончаемую очередь. Еще больше станет. У нас же как, выучили одних только юристов-экономистов, не считая потребность в них и технарях - инженерах, механиках, интсрументальщиках, механизаторах. Сейчас кучу грантов, опять же за счет бюджета, на техспециальности раздают. А зря обучившихся переучивают и снова за счет бюджета. Так и будем искать раков по 5 рублей, но вчера? Может, пора научиться прогнозировать?
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§ pro100tak
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 05.07.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и еще. "7-20-25" рассчитана вроде как на обоих работающих. Такие платежи один не выгребет, или все папы попрут в бюджетники, чтобы поучаствовать в ...? Да и другие программы совсем не бесплатные. Если без садиков мама будет сидеть дома с ребенком (детьми) черт знает сколько лет, кто будет ходить в этот дворец? Откуда в скудном семейном бюджете деньги появятся на такие расходы? Билет-то с учетом содержания дворца, доходов частного партнера будет стоить, м-м-м, а черт знает сколько, не буду даже гадать. И как будет прирастать населением РК без садиков? Хроническая беременность - лучшее недомогание для женщин. Но без садиков у нас будет как в Китае: одна семья - один ребенок. А будет ли даже так, без садиков, в квартире по 7-20-25?
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§ Сыкымы
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Сыкымы


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Сообщений: 154
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.07.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Не пойму я только про деньги в чужих карманах.

Ну тут как раз всё pro100 объясняется - это острое желание сделать лёгкий такой кун*****гус для власти. Загляните в соседнюю ветку - там всё с точностью до наоборот: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31572
Двойные стандарты - там можно заглядывать в чужой карман, а здесь можно только радоваться решению потратить бюджетные денежки. Любой вопрос типа "а зачем?" тупо воспринимается "в штыки". Партия сказала: "Надо!" - нужно ответить:"Есть!" и затыкать рты всем сомневающимся.
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§ pro100tak
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 06.07.18 - 00:20
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