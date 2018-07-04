pro100tak Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае #26





(Пользователи) Сообщений: 46

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 22:40 Не пойму я только про деньги в чужих карманах. Вроде как речь идет о бюджетных? - Чехи будут строить в рамках ГЧП, а это не инвестиции, это все равно бюджет, pro100 немного растянутый по времени. А за распределение бюджетных средств голосуют всегдасогласные депутаты (именно слитно), т.е. наши представители. Тогда вроде как наш карман, общий, а не чужой. Или же подразумеваются откаты и распилы? - тогда вроде как чужой, но только ощущение такое, что мы в тот карман скинулись (у нас pro100 не спросили). Что касается конькобежного спорта. Голландцы и норвежцы круги мотают на льду фьордов и каналов, и им разницы нет, где бегать. Сплошь чемпионы. А насчет садиков... Сейчас, не совсем понятно почему, но в роддомах мест нет, в коридорах лежат. Выписывают по 30 - 40 мам с малышами в день. Вроде как рождаемость повышается, и эти малыши пойдут в ту же нескончаемую очередь. Еще больше станет. У нас же как, выучили одних только юристов-экономистов, не считая потребность в них и технарях - инженерах, механиках, интсрументальщиках, механизаторах. Сейчас кучу грантов, опять же за счет бюджета, на техспециальности раздают. А зря обучившихся переучивают и снова за счет бюджета. Так и будем искать раков по 5 рублей, но вчера? Может, пора научиться прогнозировать?