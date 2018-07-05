Цитата: Kairat stayer:

Германия опять же планирует к 2022 году полностью вывести из эксплуатации все атомные электростанции, а к 2050 получать 80% всей потребляемой энергии от возобновляемых источников

Так они это уже лет тоже так 10-ть не меньше планируют. Но пока как то не досуг. 2-3 закрыли. Да и потом уже дискуссия была с кем то, альтернативными источниками не возможно регулировать пики потребления (которые в утренние и вечерние часы в разы возрастают) Так что без конфессиональных источников эл. энергии не обойтись. Спроси любого энергетика. Цитата: Kairat stayer:

от выхлопных газов экология меняется, даже глобальное потепление связывают с горючими источниками энергии и.т.д.

Ну в такой густа населённой Европе это может и ощутимо, хотя влияние... А в Казахстане то с 16-18-тью миллионами с такой территорией...