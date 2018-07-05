Цитата: 211:

Если б был этот город твоей Родиной, не обзывал бы ты его Фекалиями и все что там рядом..

Да и не бросил бы его..

А вот перед тобой отчитываться я не собираюсь! Особенно почему я переехал, хотя озвучивал это уже неоднократно. А фекалиями я назвал твои фотки. Начиная со жратвы и заканчивая твоей дачкой...