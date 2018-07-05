Vital Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #874





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5734

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:17 Цитата: Обликоморале: Не далеко не будет ловить. Я буду в 30 км от города. Вроде должен поймать сигнал.Мне уже подсказали где карась идет . Собирался в двоем ехать. А уже набралась полная машина))))