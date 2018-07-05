Kairat stayer Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 100

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:22 Цитата: Маркс:

Никто же не кричит, что турки используют морское побережье для получения доходов, а это такой же природный ресурс, как и нефть. Кончится нефть, будем учиться делать что-нибудь другое, а пока гуляй братва! Скоро найдут альтернативное топливо и нефть никому не будет нужна, поэтому надо успеть все распродать, пока берут.



Товарищ Маркс, тут не соглашусь, время быстро идёт, нам бы в перспективе от мирового сообщества не отстать, а то проводим мероприятия мирового масштаба, в этом направлении, касающихся применения альтернативных источников и.т.д. По большому счёту пока альтернативных товаров на экспорт особо и не предоставляем на мировом рынке. Разговора нет, мы энергетическая страна

имеются нефть, газ, уголь, уран. Соответственно, в настоящее время тепловую и гидро энергетику используем, вроде строят атомную станцию, благо по залежам и добыче уране в первой тройке в мировом масштабе находимся и это направление совместно с развитыми зарубежными странами следует развивать. ЭКСПО провели, но ветровую и солнечную энергетики практически не используем. Вместе с тем другие страны на месте не топчутся, уже отдельные страны альтернативные источники применяют на практике. Так, Коста-Рика 2015 год (население более 4 миллиона 800 тысяч человек, территория 51 100 квадратных км.) прожила на 99% за счет возобновляемой энергии (источник 24.kz/ru), которая стала первой страной в мире, которая полностью обеспечила себя за счет возобновляемых источников, чуть больше 65% электроэнергии здесь вырабатывают гидроэлектростанции, около 16% - ветряные, остальное - за счет геотермальной и солнечной энергии. Франция (планирует прекращение продаж бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году), Великобритания (к 2050 году), Нидерланды (точно не озвучили, но намерения есть), Германия (к 2030 году), Индия (к 2030 году), Китай (не озвучили, но одни из лидеров в данном направлении), Норвегия (до 2025 года, при этом страна богата нефтью и газом).