Ваш земляк Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае #23





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1772

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:41 Цитата: 211:

А так как мы тут профессиональные комментаторы в группе Обсуждения, обязаны обсуждать данный вопрос, не выходя за рамки приличия и не передергивая из за каких то личностных характеристик..

Насчёт тебя - ты главный набрасыватель гуано на вентилятор! Но никак не ПрофессиАнальный Комментатор. И уж помолчал бы про беспристрастность, наша главная "Баба-Яга против!", только лишь бы накидать несколько строк. Неважно, разбираешься ты в этом или нет. Главное - вставить свои пять копеек. Давай ещё, начни как твоя подруга Севирия умничать про эти самые "пять копеек"!

ПыСы. А вот что лично ТЫ хотел прокомментировать, когда написал свой первый коммент в этой ветке?