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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 59 из 59«1...575859
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5174
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Или он у тебя на природе, вдали от цивилизации, еще и сигналы тв ловит?))
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.07.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нуссс какие ставки,а дяди :lol: ;-)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5174
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Появилась инфа, почему плакали, сдавшие сборной России игру, испанские футболисты. По условиям соглашения с Путиным, обеспечив нужный результат, каждый получал квартиру в Саранске и Ладу Калину но так как довели дело до пенальти, то обещания по Ладе Калина русские отозвали :lol:
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5734
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не далеко не будет ловить. Я буду в 30 км от города. Вроде должен поймать сигнал.Мне уже подсказали где карась идет . Собирался в двоем ехать. А уже набралась полная машина)))) 
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5174
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Лилю хоть взяли?)))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5174
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

И смотрите не пейте много арака, что бы потом в криминальных сводкахъ не засветится.
Прихвати, Маврика, на Мячте 8-)
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5734
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Прогноз таков: бельгия нагинает бразильцев:))) Россия сново по пенальтям выигрыавает ,хорватов.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 673
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погода не рыбальная вроде.
на гусей в такую погоду вроде как.
но до сентября еще далеко.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5734
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да по фиг))) :lol: :lol:
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 673
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу видно. Реального рыбака.
Мексиканцев бабушки вот смотрю. Провожают.
С пеСнями.
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