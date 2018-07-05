Цитата: Ваш земляк:

знает, где он! Японцы, если что, а не гондурасцы.

Да Господи, какая разница..

Ты их что там, различаешь как то?

Дело не в этом, а в своей ответственности..

У нас ответственности нет никакой..

Главное успеть нажаловаться..