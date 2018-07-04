/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ещё один Ледовый дворец в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33068
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера по новостям услышал информацию,что в Костанае будет построен ещё один Ледовый дворец стоимостью 4,6 млрд,ещё раз МИЛЛИАРДА тенге! Строить будет чешская фирма. У меня только один вопрос. ЗАЧЕМ???
Читать новость

§ Khalisi
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 05.07.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой позицией давайте теперь ни во что деньги не вкладывать - только в 10 садиков.
Профайл

§ unrepeatable
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 05.07.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это клуб или очередная кальянная?? Это ледовый дворец!!! народ,вы чего ?
Пропаганда ЗОЖ ВСЕГДА была и будет актуальной!
Вспомните , когда зимой нет свободных коньков ?( именно во дворце спорта- в помещении,а теперь у нас будет возможность не обламывать так скажем себе отдых!
Я считаю это замечательная идея
Профайл

§ Vradon
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 05.07.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что плохого в ледовом дворце? Сначала ноете, что у нас заняться нечем. Так вот - сводите детей. Сами же потом будете туда ходить.
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1772
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.07.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И да, не тебе меня учить как распоряжаться собственными деньгами..

Тебя это тоже касается - считать деньги в чужих кошельках и учить, на что и как их тратить.
ПыСы. И думаю я, в отличие от тебя, всегда. Когда говорю и тем более пишу. Чего за тобой не наблюдается.
Профайл

§ 211
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
211


(Пользователи)
Сообщений: 2307
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Тебя это тоже касается - считать деньги в чужих кошельках и

Заметь, про деньги в чужих карманах данная статья..
А так как мы тут профессиональные комментаторы в группе Обсуждения, обязаны обсуждать данный вопрос, не выходя за рамки приличия и не передергивая из за каких то личностных характеристик..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5174
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще, в Китае, проводятся показательные расстрелы коррупционеров на стадионах. Может и наши не зря построят.... :lol:
Профайл

§ 211
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
211


(Пользователи)
Сообщений: 2307
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
давайте теперь ни во что деньги не вкладывать - только в 10 садиков.

И дороги делать не будем и ничего для спорта, только город садиков..
Только зачем они в таком количестве..
Профайл

§ Медный
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2383
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.07.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Может и наши не зря построят

а я то думаю чего наши боятся Китая с их "коммунизмом" :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1772
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.07.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А так как мы тут профессиональные комментаторы в группе Обсуждения, обязаны обсуждать данный вопрос, не выходя за рамки приличия и не передергивая из за каких то личностных характеристик..

Насчёт тебя - ты главный набрасыватель гуано на вентилятор! Но никак не ПрофессиАнальный Комментатор. И уж помолчал бы про беспристрастность, наша главная "Баба-Яга против!", только лишь бы накидать несколько строк. Неважно, разбираешься ты в этом или нет. Главное - вставить свои пять копеек. Давай ещё, начни как твоя подруга Севирия умничать про эти самые "пять копеек"!
ПыСы. А вот что лично ТЫ хотел прокомментировать, когда написал свой первый коммент в этой ветке?
Профайл

§ 211
Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае
211


(Пользователи)
Сообщений: 2307
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Неважно, разбираешься ты

Уш в чем в чем, а когда нажалователи считают деньги в чужих карманах, я разбираюсь..
Все таки профессиональный комментатор и стаж как у тебя, 12 лет тут..
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 186
Пользователей: 0
Всего: 186

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх