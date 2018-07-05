Сергей_я Re: Первый ипотечный кредит по программе «7-20-25» оформили в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2504

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:47 Цитата: Мейрам:

Сам посчитаю. 20 % первоначальный - это 2,4 млн тенге. Размер ежемесячного платежа: 67 850 тенге на 300 месяцев (25 лет) со ставкой 7 %. Переплата 10 755 240 тенге.

а теперь вспоминаем когда у нас доллар стал дороже в 2 раза, и можно примерно представить, что через 10 лет 68 тыс тг будет стоить коммуналка за месяц, а через 15-20 лет это уже будет как сходить за пивом. Так что вполне себе нормально.