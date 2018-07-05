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§ NG.kz
Первый ипотечный кредит по программе «7-20-25» оформили в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33068
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пионером стал Банк Центркредит, с его помощью житель областного центра приобретает новую квартиру в компании «БК-Строй». Сегодня разъяснению условий, на которых реализуется новая ипотечная программа, посвятили брифинг в КФ Нацбанка РК.
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§ Мейрам
Re: Первый ипотечный кредит по программе «7-20-25» оформили в...
Мейрам


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Сообщений: 201
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 05.07.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пионером стал Банк Центркредит, с его помощью житель областного центра приобретает новую квартиру в компании «БК-Строй» стоимостью около 12 млн тенге. Сегодня, 5 июля, разъяснению условий, на которых реализуется новая ипотечная программа, посвятили брифинг в КФ Нацбанка РК.

Можете, по-русски и наглядно объяснить на примере этого первопроходца, сколько он внес первоначальный взнос? Сколько будет платить каждый месяц? и какова переплата?

Вечно вокруг да около темы ходите, а конкретно не говорите.

Сам посчитаю. 20 % первоначальный - это 2,4 млн тенге. Размер ежемесячного платежа: 67 850 тенге на 300 месяцев (25 лет) со ставкой 7 %. Переплата 10 755 240 тенге.
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§ Сергей_я
Re: Первый ипотечный кредит по программе «7-20-25» оформили в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2504
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.07.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мейрам:
Сам посчитаю. 20 % первоначальный - это 2,4 млн тенге. Размер ежемесячного платежа: 67 850 тенге на 300 месяцев (25 лет) со ставкой 7 %. Переплата 10 755 240 тенге.

а теперь вспоминаем когда у нас доллар стал дороже в 2 раза, и можно примерно представить, что через 10 лет 68 тыс тг будет стоить коммуналка за месяц, а через 15-20 лет это уже будет как сходить за пивом. Так что вполне себе нормально.
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§ Сыкымы
Re: Первый ипотечный кредит по программе «7-20-25» оформили в...
Сыкымы


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Сообщений: 153
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.07.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
а теперь вспоминаем когда у нас доллар стал дороже в 2 раза

Ну, зарплата при этом в 2 раза выше не стала. Точнее, вообще никак не изменилась. А цены - да, поднялись.
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