Цитата: Валентин:

В ТС должно быть написано "обеспечить сохранность расписанных стен от дождя во время проведения работ"? :)

Ну обычно пишут что-то типа "обеспечить сохранность имущество заказчика от внешних воздействий на время выполнения работ",

Второй вариант для более грамотных. ведь надо же обладать навыком пророка :) и понять что когда идет кап ремонт крыши, то крыша разбирается "на время проведения ремонта кровли поставщик обязан защитить помещение от внешних воздействий"

Ну а третий вариант вообще для мега крутых закупщиков "Услуга должна быть оказана в соответствии стандарта такого-то, закона такого-то"

Цитата: Валентин:

Там, кстати, ещё было прикольно написано про использование утеплителя вместо керамзита, тоже ТС виноват?

Для этого там и есть тех.надзор, который должен это контролировать и не допускать этого.



Я не говорю что поставщик белый и пушистый, просто сквозь статью идет мысль, что всему виной система госзакупок, которая дает возможность для плохих поставщиков заработать, но в данном случае имеется огромный косяк со стороны садика, который в статье не упомянут, однако я считаю рассказать про это стоило бы. Вина не в системе госзакупок, а в заказчиках, которые не желают разобраться в системе госзакупок.



Цитата: Валентин:

не указали ширину окон, точную марку кабеля для проводки, необходимость пароизоляции

Это на самом деле и должно быть в ТС. Если не это, когда зачем действительно нужна ТС. Поставщик заходит на закупку, он должен все посчитать, все рассчитать, и тогда он даст адекватную цену.

И марку кабеля нельзя указывать, можно только параметры кабеля.

Цитата: Валентин:

очень хорошо разбираться, иметь опыт закупок

В старой версии согласен на все 100, в этой версии все не настолько сложно. просто почитать инструкцию, что позволить создать более грамотную закупку.