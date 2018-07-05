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≡ "Всех пытаются "загнать" в ЕНПФ" - эксперты про обязательные взносы для фрилансеров		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Всех пытаются "загнать" в ЕНПФ" - эксперты про обязательные взносы для фрилансеров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33068
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У казахстанцев не осталось никакого выбора по вопросу участия или неучастия в пенсионной системе. Такое мнение о принятых поправках, обязывающих лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, делать взносы в ЕНПФ, выразили эксперты.
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§ Валентин
Re: "Всех пытаются "загнать" в ЕНПФ" -...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7411
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.07.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту, приравняли работающих по гражданско-правовым договорам к ИП, как минимум обяжут платить 10% от МЗП в ЕНПФ.

Трагедия, конечно, как дальше жить.
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