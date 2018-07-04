Ваш земляк Re: Ещё один Ледовый дворец в Костанае #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1769

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:44 Цитата: 211:

И да, не тебе меня учить как распоряжаться собственными деньгами..

Тебя это тоже касается - считать деньги в чужих кошельках и учить, на что и как их тратить.

ПыСы. И думаю я, в отличие от тебя, всегда. Когда говорю и тем более пишу. Чего за тобой не наблюдается.