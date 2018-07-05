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Валентин:
C добрым утром, там открытый конкурс же в заявке, а не ценовые предложения.
Во втором комментарии я все подробно описал, хотя разница между конкурсом и ценовкой убита наплевательским отношением к составлению КД. Зато в статье пишим, что госзакуп виноват , а не мы.
Цитата:
Валентин:
плюс вы изящно обошли в разговоре вопрос нанесённого ущерба (см. залило дождями)
Вот это как раз и нарушение при составлении ТС. Именно там все и должно быть описано, на худой конец в договоре. С таким же успехов подрядчику можно выставить счет на размещение детей в другом помещении, на время ремонта, а че, сопутствующий ущерб.
Цитата:
Медный:
дать заработать предпринимателям, но не проявить уважение к заказчику - т.е. к себе. Что-то в нашем государстве идёт не так как должно
На деле государство дало больше возможностей для заказчика и дало доступ обычному человеку на просмотр содержимого подобных конкурсов, чтобы люди поняли насколько все плохо в управлении подобных учреждений. И проблема данной запупки лишь в одном - халатность и наплевательское отношение к проведению конкурса.
Опишу ситуацию, чтобы было понятно абсолютно всем:
Государство дало садику 100 млн. Садик дал объявление в шанс "нужен капитальный ремонт. СРОЧНО! примем без ТС, но ТС вы обязаны будете предоставить". толком в объявлении ничего не описал что требуется.
Пришли поставщики, сказали ТС у нас нет, но вот наши цены. Садик выбирает того , кто дешевле предложил. Договор заключает больше чем через месяц (!!!) (закупка состоялась 20 марта, договор 27 апреля), при учете того что подписание со стороны поставщика было незамедлительным, после подписания садика (на месте антикоррупционциков я бы задумался).
прошло 2 месяца, садик подумал, чет они долго, напишу ка я в газету, вдруг быстрее будет?
[Исправлено: Инквизитоp, 05.07.2018 - 14:52]