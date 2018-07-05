Цитата: Сыкымы:

Так весь посыл статьи об этом!!! Специалисты этим дожны заниматься! И про то, что из-за этого конкурсы сплошь и рядом выигрывают не пойми кто, лишь бы цена поменьше.

Не соглашусь с Вами. года 2-3 назад действительно разобраться в закупке, особенно со стороны поставщика, без специалиста (желательно знающий обе стороны) было нереально. На данный момент достаточно прочитать вдумчиво раздел "Справка" на сайте. Он не большой, но достаточно информативный. Я не спорю, что у заведующей и так куча дел, но она проводит закупку на 100 млн, прочесть пару документов перед подписанием она могла бы. Все таки сумма не маленькая, должна быть и ответственность соответствующая. Но я повторюсь, достаточно посмотреть на набор документов, которые они закинули под названием "техническая спецификация".

На данный момент при грамотном подходе и изучением документации, госзакупки могут дать хороший результат, и в цене и в качестве. И рассматривать госзакупки в целом, опираясь на то, что все слишком заняты для составлении грамотной документации, и на каждом углу говорить это госзакупки виноваты, нельзя. Пример тому закупки самрука. там все тоже самое, но ответственность за неправильное составление документов на порядок выше, поэтому и ТС составлены корректно, и КД ничему не противоречит. Вроде как составляют то же люди, которые далеки от закупок и занимаются кучей других важных дел.