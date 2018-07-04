211 Re: Медоборудование, интерактивные доски, компьютеры и книги на... #1





(Пользователи) Сообщений: 2304

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 15:33 Что за фонд и откуда берет это бабло?

Уж не американцы ли помогают?

И что такое, воспитывать Благодетелей?

Для того не нужно их воспитывать, нужно прежде всего навести порядок в экономическом плане в стране..

А кинуть копейку другую несчастному любой может..