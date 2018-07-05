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§ NG.kz
«Свалки Костаная». Территория питания бомжа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33066
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.18 - 02:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом замусоренном месте «НГ» сообщила жительница Костаная Лилия ОНЕЙ. - Прошу обратить внимание на завалы мусора в районе КЖБИ, угол улиц Маяковского и Чкалова, между магазином Great и продуктовым вагончиком «Территория питания», - написала она.
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§ Ваш земляк
Re: «Свалки Костаная». Территория питания бомжа
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1769
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.07.18 - 02:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я раньше на Маяковского, 108/1 жил. А напротив Кочубея, 4 было шикарное кафе "Сказка".
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§ 211
Re: «Свалки Костаная». Территория питания бомжа
211


(Пользователи)
Сообщений: 2304
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На мой взгляд, это городская территория.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=624&storyid=24477


А на мой взгдяд, если вы мусорите даже на городской территории, имейте совесть сами лично за себя и убирать мусор..
Как гондурасцы недавно на стадионе в России, и свой мусор убрали, и чужой прихватили..
Но вы же гордые, для вас это Унижение..
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