211 Re: «Свалки Костаная». Территория питания бомжа #2





(Пользователи) Сообщений: 2304

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 13:49 Цитата:



Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=624&storyid=24477 На мой взгляд, это городская территория.Источник:



А на мой взгдяд, если вы мусорите даже на городской территории, имейте совесть сами лично за себя и убирать мусор..

Как гондурасцы недавно на стадионе в России, и свой мусор убрали, и чужой прихватили..

Но вы же гордые, для вас это Унижение..