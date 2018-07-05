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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5171
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Накануне матча Россия-Хорватия реструктурирован долг крупнейшей хорватской компании - Agrokor - перед Сбербанком и ВТБ на 1,4 млрд.$.

Разумеется, это простое совпадение. Но результат субботнего матча теперь интересен вдвойне. 8-)
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все службы работают. на победу..
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5171
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шведские ультрас.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шведские ультрас


Vital где то рядом.
хотя Бразилия опять же.

[Исправлено: alex_60, 05.07.2018 - 12:33]
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5171
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol:
''Победобесие'' прям какое то.
Цитата:
Если верить Матч ТВ, то футболисты обязаны успехом своему таланту.
По мнению России1, к таланту добавлено "грамотное руководство страной гениальным Путиным". " Звезда" добавила бы к вышеперечисленному Шойгу и Сталина.
А на "Спасе" полагают, что без св. Матронушки вообще никуда.(цы)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5171
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Молчит чот, где он сейчас то.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия реально фаворит. в этой восьмерке.
но вот. жизнь такая штука.
футбол. такие дела. доживем до завтра.
это цель.
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5731
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дома. Готовлюсь на рыбалку. В субботу с ночевкой поеду. Точно не решил куда. Может кто знает где щас карасик идет. Хочу посидеть с удочкой . Вечером рыбку пожарить. Выпить 100 грамуль.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5171
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А как же футбол?)))
Насчет клева карася, это к Сабанееву. 8-)
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Хочу посидеть с удочкой .


удочка есть?
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5731
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Карасика поймаю. Пожарю на сетке. Сяду, вкл телек( у меня есть переносной книжка с двд и цифровым тв) налью 100 грамм и буду болеть на природе )))) Цитата:
alex_60:
Конечно!
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5171
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Тема, а он и тырнет ловит.?)
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5731
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Неее)))
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто то мечтает. посидеть. с удочкой. с тобой.
рыбку пожарить.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5171
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Блин, так же в субботу наши с хорватами?))(((
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