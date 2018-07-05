

''Победобесие'' прям какое то.

Цитата: Если верить Матч ТВ, то футболисты обязаны успехом своему таланту.

По мнению России1, к таланту добавлено "грамотное руководство страной гениальным Путиным". " Звезда" добавила бы к вышеперечисленному Шойгу и Сталина.

А на "Спасе" полагают, что без св. Матронушки вообще никуда.(цы)