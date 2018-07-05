Цитата: Trueman4400:

Возьмите список стран по добыче нефти ОПЕК, который основан на оценках, опубликованных в ежегодном Статистическом Бюллетене, там 50 стран, для которых нефтяной бюджет остается главным. К сожалению, пока ничего другого нет.

Было бы странно, если бы там еще что-то развивалось, кроме нефтедобычи. Если бы во дворе моего дома бил нефтяной фонтан, то не было бы никакого смысла корячиться над созданием каких-то технологий или производств, если они не касаются обеспечения бесперебойной работы скважины.

Никто же не кричит, что турки используют морское побережье для получения доходов, а это такой же природный ресурс, как и нефть. Кончится нефть, будем учиться делать что-нибудь другое, а пока гуляй братва! Скоро найдут альтернативное топливо и нефть никому не будет нужна, поэтому надо успеть все распродать, пока берут.