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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33066
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20-летие Астаны, как любой юбилей, отмечается перечислением достижений. С авторами звучащих в эти дни панегириков можно согласиться. Но, увидев небоскребы, выросшие в степи, начинаешь испытывать смешанные чувства.
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§ Trueman4400
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Trueman4400


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Сообщений: 81
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 05.07.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одним обзацем автор говорит столица это хорошо, другим утверждает ничего хорошего. А каким продуктом должна быть Астана?
Возьмите список стран по добыче нефти ОПЕК, который основан на оценках, опубликованных в ежегодном Статистическом Бюллетене, там 50 стран, для которых нефтяной бюджет остается главным. К сожалению, пока ничего другого нет.
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§ unrepeatable
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
unrepeatable


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Сообщений: 5
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 05.07.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всех странах в столицу вкладывается больше денег ,чем в другие города и это понятно,ведь столица - лицо государства. У Казахстана драйвером экономки много , к примеру АПК И другие..
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§ Vradon
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Vradon


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Сообщений: 48
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 05.07.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по вашему - столица должна из трёх юрт состоять? Вы как себе это представляете? К нам приезжают высокопоставленные гости из других стран - удивляются красоте нашей столице. Астана - это «одежка» Казахстана. Встречают как говорится...
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§ Vradon
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Vradon


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Сообщений: 48
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 05.07.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надувание щёк - это по вашей части. Учитывая вашу дальновидность и перспективу заката нефтедобывающей промышленности можно предположить, что продукт нефтяной трубы, что нибудь смекнёт к тому времени, чтобы глянец не растерять.
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§ Маркс
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Маркс


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Сообщений: 57
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 05.07.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Возьмите список стран по добыче нефти ОПЕК, который основан на оценках, опубликованных в ежегодном Статистическом Бюллетене, там 50 стран, для которых нефтяной бюджет остается главным. К сожалению, пока ничего другого нет.

Было бы странно, если бы там еще что-то развивалось, кроме нефтедобычи. Если бы во дворе моего дома бил нефтяной фонтан, то не было бы никакого смысла корячиться над созданием каких-то технологий или производств, если они не касаются обеспечения бесперебойной работы скважины.
Никто же не кричит, что турки используют морское побережье для получения доходов, а это такой же природный ресурс, как и нефть. Кончится нефть, будем учиться делать что-нибудь другое, а пока гуляй братва! Скоро найдут альтернативное топливо и нефть никому не будет нужна, поэтому надо успеть все распродать, пока берут.
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2791
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.07.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каждый житель страны должен получать свою долю от этих богатств , однако перекос в этом плане очевиден , кто то всю жизнь платит ипотеку и экономит на жратве , а другие покупают виллы и бриллианты , а глава страны должен исправить этот перекос , ведь он клялся что заступится за каждого гражданина страны
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§ Обликоморале
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5171
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.07.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Ну если взять к примеру тех же арабов, они не только на нефтяной игле сидят. Там и тур. бизнес, вкладываются в недвижимость и цифровые технологии. И все это занимает не малое место в доходной статье бюджета их стран.
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
211


(Пользователи)
Сообщений: 2304
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищу Шибаршину лишь бы ничего вообще ни делать..
Смысл и посыл его последних статей именно таков...
Вот так же, как когда то мы ничего не делали в 1985м..
Просто ждали..
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
211


(Пользователи)
Сообщений: 2304
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тогда возникает вопрос: ради чего это делается?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31559#769934


Да, именно этот вопрос у него в каждой статье..
Зачем сегодня что то делать, если завтра нас уже не будет?
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2383
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.07.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, не мешало бы взглянуть на Казахстан как страну контрастов :lol:
заехать сразу после Астаны в Жезказган :lol: и увидеть город Рудный только конца 80-х с убитой инфраструктурой конца 2010-х.
посмотреть на Тараз, Шимкент, Кызылорду... не говорю конечно о посёлках и аулах... хотя стоило бы
и снова вернуться в Астану
как по мне столица с её пафосом и левым берегом капитализма, высасывает все соки из остальной республики :-x
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