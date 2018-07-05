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§ NG.kz
ЖССБК снизил займы по программе "Свой дом" до 7% годовых
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33066
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для того чтобы получить предварительный жилищный заём по программе "Свой дом", теперь достаточно иметь на счёте 20% от стоимости жилья. Также, для обеспечения вкладчиков банка более доступными квадратными метрами снижен и размер минимального первоначального взноса.
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§ 211
Re: ЖССБК снизил займы по программе "Свой дом" до 7%...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2304
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около Куная там что то прокладывают, вот в этом районе я бы что нибудь прикупил..
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