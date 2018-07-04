Горожанин_kst Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #843





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1221

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:46 Цитата: kbkz1980:

В 1/4 лучше

Не, играть должны те, кто туда прошёл, это справедливо. Но должны именно играть! а не отбывать до пенальти. За эдакую манеру итальянцев многие не любили, их излюбленная тактика, резинщики.

Это вообще извечный спор что в футболе первично - стратегия и тактика или искусство. По мне так должен быть разумный баланс, его кстати сборная Швеции умело демонстрирует, зря вы на неё буром накатываете). Надеюсь и сборная России, не теряя в стратегии, подтянет игровую составляющую до смотрибельной.